Оборонная помощь рассчитана на период до конца первого квартала 2024 года.

Президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с просьбой выделить еще 24 миллиарда долларов на помощь Украине и другим странам, пострадавшим от вторжения России. Это первый случай, когда законодателей просят увеличить финансирование с тех пор, как республиканцы получили большинство в Палате представителей, пишет The New York Times.

Запрос президента включает 13,1 миллиардов долларов на военную помощь Украине и пополнение запасов оружия, используемого Пентагоном для ведения боевых действий. Еще 8,5 миллиардов пойдут на экономическую, гуманитарную и другую помощь Украине и другим странам, пострадавшим от войны. 2,3 милларда он запросил на привлечение дополнительной помощи от других доноров через Всемирный банк.

"Этот запрос станет проверкой того, сохранится ли в Вашингтоне двухпартийная поддержка масштабных усилий США по поддержке Украины", - отмечает издание.

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В то же время Bloomberg сообщает, что 9,5 миллиардов предназначены для закупки военного оборудования для Украины и пополнения запасов Пентагона. На продолжение военной, разведывательной и другой поддержки уйдет еще 3,6 миллиардов долларов.

По словам высокопоставленного представителя администрации, оборонная помощь рассчитана на период до конца первого квартала 2024 года. "Неудача в утверждении финансирования Украины станет переломным моментом для США спустя почти 18 месяцев после начала войны. Конгресс трижды принимал пакеты помощи Украине, последний раз в декабре прошлого года, без особых споров. Это также пошатнет трансатлантическую коалицию, которую Байден помог собрать для предоставления вооружений и обучения украинских военных", - отмечается в сообщении.

Помощь США Украине: последние данные

По данным he Washington Post, общая сумма американской помощи Украине уже достигла отметки в 66,2 миллиардов долларов. Из них 43,1 миллиарда - военная поддержка.

Последний опрос CNN показал, что республиканцы в основном считают, что Конгресс не должен санкционировать выделение новой помощи Украине, в то же время большинство демократов считают, что это необходимо.

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