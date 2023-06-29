Следы использования этого устройства увидели на лице американского лидера.

Президент США Джо Байден использует аппарат CPAP. Со следами использования этого медицинского прибора лидер появился на публике в среду, 28 июня.

Как сообщает Fox News, использование этого устройства может быть связано с диагнозом президента. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс заявил в комментарии изданию, что у Байдена апноэ во сне - временное прекращение дыхательных движений.

"С 2008 года президент опубликовал свою историю апноэ во сне в подробных медицинских отчетах. Прошлой ночью он использовал аппарат CPAP, что является обычным явлением для людей с таким диагнозом", - сказал Бейтс.

Аппарат CPAP - это неинвазивное дыхательное устройство, которое используется в основном во время сна и предназначено для помощи пациентам, которые дышат самостоятельно, но нуждаются в респираторной помощи.

Болезни Джо Байдена

80-летнего Джо Байдена ежегодно его осматривают врачи. По их выводам, американский лидер "пригоден для успешного выполнения обязанностей".

В 2021 году стало известно, что Байдену удалили "потенциально предраковое образование" - доброкачественный полип размером 3 мм, который отправили на тестирование и идентифицировали как тубулярную аденому.

А год перед этим у американского лидера врачи диагностировали две трещины в кости правой ноги после того, как он подвернул ногу, играя с собакой.

В феврале президент США Джо Байден перенес операцию по удалению раковой опухоли на коже груди. Образование обнаружили и убрали во время ежегодного медицинского осмотра американского лидера.

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