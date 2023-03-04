Американский лидер чувствует себя хорошо и продолжит наблюдаться у специалиста-дерматолога.

В феврале президент США Джо Байден перенес операцию по удалению раковой опухоли на коже груди. Образование обнаружили и убрали во время ежегодного медицинского осмотра американского лидера.

Как отмечается в письме врача Кевина О'Коннора, опубликованном на сайте Белого дома, дальнейшее лечение Байдену не требуется.

"Место биопсии хорошо зажило. Президент продолжит дерматологическое наблюдение в рамках своей текущей комплексной медицинской помощи", - подчеркнул врач.

Как выяснили медики, это был базальноклеточный рак без тенденций к распространению или метастазов, как в случае с более серьезными видами рака кожи.

Здоровье Байдена

Президенту США Джо Байдену исполнилось 80 лет, но американский лидер чувствует себя хорошо. Ежегодно его осматривают врачи. В этом году врач после обследования Байдена заявил, что он "пригоден для успешного выполнения обязанностей".

В 2021 году стало известно, что Байдену удалили "потенциально предраковое образование" - доброкачественный полип размером 3 мм, который отправили на тестирование и идентифицировали как тубулярную аденому.

А год перед этим у американского лидера врачи диагностировали две трещины в кости правой ноги после того, как он подвернул ногу, играя с собакой.

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