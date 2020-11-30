С семьей избранного президента США Джо Байдена проживают две немецкие овчарки.

Врачи диагностировали у избранного президента США Джо Байдена две трещины в кости правой ноги после того, как он подвернул ногу, играя с собакой.

Об этом сообщает The Hill.

«Последующая компьютерная томография подтвердила микротрещины боковой и средней клиновидных костей», - заявил лечащий врач Байдена Кевин О’Коннор.

По его словам, Байдену теперь придется носить на правой ноге ортопедический сапог.

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С семьей избранного президента проживают две немецкие овчарки, Чемп и Мейджор, которого Байдены взяли из приюта.

Действующий президент США Дональд Трамп уже отреагировал на несчастный случай, пожелав Байдену «скорее выздоравливать».

Ранее сообщалось, что Байден вывихнул лодыжку во время игры с собакой.

Выборы в США 2020: что известно

Выборы президента США состоялись 3 ноября.

Согласно последним подсчетам результатов выборов президента США, Байден станет следующим главой Белого дома. Его инаугурация состоится 20 января 2021 года.

По последним прогнозам, Байден должен получить 306 голосов от коллегии выборщиков при 270 минимально необходимых для победы. Трамп набирает 232 голоса.

14 декабря состоится встреча всех 538 членов коллегии выборщиков, которые окончательно проголосуют за следующего президента США.

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Автор: Денис Прядко