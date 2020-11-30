Байдену теперь придется носить ортопедический сапог / фото REUTERS

Врачи диагностировали у избранного президента США Джо Байдена две трещины в кости правой ноги после того, как он подвернул ногу, играя с собакой.

Об этом сообщает The Hill.

«Последующая компьютерная томография подтвердила микротрещины боковой и средней клиновидных костей», - заявил лечащий врач Байдена Кевин О’Коннор.

По его словам, Байдену теперь придется носить на правой ноге ортопедический сапог.

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С семьей избранного президента проживают две немецкие овчарки, Чемп и Мейджор, которого Байдены взяли из приюта.

Действующий президент США Дональд Трамп уже отреагировал на несчастный случай, пожелав Байдену «скорее выздоравливать».

Ранее сообщалось, что Байден вывихнул лодыжку во время игры с собакой.

Выборы в США 2020: что известно

  • Выборы президента США состоялись 3 ноября.
  • Согласно последним подсчетам результатов выборов президента США, Байден станет следующим главой Белого дома. Его инаугурация состоится 20 января 2021 года.
  • По последним прогнозам, Байден должен получить 306 голосов от коллегии выборщиков при 270 минимально необходимых для победы. Трамп набирает 232 голоса.
  • 14 декабря состоится встреча всех 538 членов коллегии выборщиков, которые окончательно проголосуют за следующего президента США.

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Автор: Денис Прядко