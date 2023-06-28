Глава Белого дома отметил, что пока не ясно, как повлияли на Путина последние события в РФ.

Президент США Джо Байден сказал, что президент РФ Владимир Путин стал "изгоем" во всем мире.

"Путин стал изгоем во всем мире", – констатировал Байден. Однако, при этом он отметил, что пока трудно сказать, привели ли события, связанные с попыткой военного мятежа главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, к ослаблению власти российского президент, передает Голос Америки.

Выступая перед журналистами глава Белого дома отметил, что Путин явно проигрывает войну в Украине и, что "он проигрывает войну у себя дома".

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Напомним, Минфин США вчера ввел санкции против компаний из ОАЭ, ЦАР и РФ, связанных с ЧВК "Вагнер" и Пригожиным в добавок к тем, которые уже были введены в январе этого года.

США и ЧВК "Вагнер"

Несколько дней назад стало известно, что разведка США знала о планах Пригожина начать военный мятеж, однако не стала ему мешать ввиду отсутствия интереса. Также там отметили, что в противном случае Путин мог бы обвинить США в организации военного мятежа.

А 27 июня спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер открыто заявил, что США хотели бы, чтобы российская ЧВК "Вагнер" прекратила свое существование. Он отметил, что где бы ни появлялись "вангеровцы", они сеют "смерть и разрушения".

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