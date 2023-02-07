При этом источники издания подчеркнули, что визит не является окончательно согласованным, пока Белый дом не объявит о нем.

Президент США Джо Байден совершит визит в Польшу и приурочит его годовщине вторжения РФ в Украину.

Как сообщило издание NBC News со ссылкой на информированные источники, сейчас планируется, что Байден посетит Польшу в конце февраля. При этом источники издания подчеркнули, что визит не является окончательно согласованным, пока Белый дом не объявит о нем, поэтому планы могут измениться.

Также пока неизвестно, посетит ли Байден другие страны Европы после вероятного визита в Польшу.

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При этом руководитель управления международной политики канцелярии президента Польши Мартин Пшидач подтвердил, что президент США Джо Байден вскоре приедет в Польшу.

Вероятная встреча Зеленского и Байдена в Польше

1 февраля польские СМИ обнародовали информацию о том, что президент США Джо Байден может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Польше. И что в настоящее время стороны рассматривают такой формат переговоров.

Комментируя вероятную встречу с Байденом, Зеленский отметил, что его пока не приглашали в Польшу.

4 февраля в МИД Польши подтвердили, что президент США Джо Байден намерен посетить страну в ближайшее время.

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