Президент США Джо Байден совершит визит в Польшу и приурочит его годовщине вторжения РФ в Украину.
Как сообщило издание NBC News со ссылкой на информированные источники, сейчас планируется, что Байден посетит Польшу в конце февраля. При этом источники издания подчеркнули, что визит не является окончательно согласованным, пока Белый дом не объявит о нем, поэтому планы могут измениться.
Также пока неизвестно, посетит ли Байден другие страны Европы после вероятного визита в Польшу.
При этом руководитель управления международной политики канцелярии президента Польши Мартин Пшидач подтвердил, что президент США Джо Байден вскоре приедет в Польшу.
Вероятная встреча Зеленского и Байдена в Польше
1 февраля польские СМИ обнародовали информацию о том, что президент США Джо Байден может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Польше. И что в настоящее время стороны рассматривают такой формат переговоров.
Комментируя вероятную встречу с Байденом, Зеленский отметил, что его пока не приглашали в Польшу.
4 февраля в МИД Польши подтвердили, что президент США Джо Байден намерен посетить страну в ближайшее время.