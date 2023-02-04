Польская делегация уже успела обсудить в Вашигтоне детали этой поездки.

Президент США Джо Байден намерен посетить Польшу в ближайшее время, подтвердили в МИД Польши в комментарии журналистам.

Как пишет RMF 24, польская делегация уже успела обсудить в Вашигтоне детали этой поездки.

"Конечно, подробности такого визита будут сообщены, когда будет назначена конкретная дата, но мой сегодняшний разговор (...) был большим шагом вперед", - отметил вице-министр иностранных дел Польши Марцин Пшидач.

Слухи о встрече Байдена и Зеленского в Польше – что известно

В конце января NBC сообщал, что Байден намерен посетить Польшу 24 февраля – в годовщину вторжения России в Украину. В этом же контексте американские чиновники обсуждали объявление еще одного пакета помощи Украине.

Позже в польской газете Dziennik Gazeta Prawna появилась информация о якобы запланированной встрече в Польше Джо Байдена и Владимира Зеленского.

Отмечалось, что во время вероятной встречи украинский президент представит мирный план и призовет к проведению международной конференции по Украине.

Сам Зеленский заявил, что никакого приглашения не получал.

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