Байден заявил, что США с народом Украины.

Президент США Джо Байден подчеркнул, что его страна поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупантами.

Об этом онсказал во время обращения в Польше.

"Украина и ее народ сейчас борются за то, чтобы спасти свою страну. Они храбро борются за демократические принципы, верховенство права, за справедливые и свободные выборы, свободу слова, право на вероисповедание, свободу прессы. Это основные элементы свободного общества", - сказал Байден.

Он отметил, что в настоящее время есть такие амбиции, которые хотят доминировать над свободой.

"Я хочу сказать народу Украины — мы с вами. Сегодня в Киеве и Харькове продолжается борьба. Такая же была в Венгрии в 1956 году, затем в Польше и Чехословакии. Много танков, пытавшихся сломать борьбу за демократию", — сказал Байден.

Как сообщал УНИАН, во время визита в Польшу Байден встретился с главой МИД Украины Дмитрием с Кулебой и министром обороны Резниковым. На встрече он заявил, что война в Украине изменит историю 21-го века. "Президент Байден сказал две вещи... Первое: то, что происходит в Украине, изменит 21 век. И у него есть абсолютно четкое понимание этого. То, о чем мы всегда говорили с 2014 года, что это война России против Украины - это война против тирании свободного мира", - заявил Кулеба.