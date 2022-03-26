Сегодня на переговорах с высшим руководством США украинская делегация озвучила обновленные потребности для усиления украинской армии.

Министр обороны Алексей Резников заявляет, что у высшего руководства США - президента Джо Байдена, министра обороны Ллойда Остина и государственного секретаря Энтони Блинкена сегодня не было возражений относительно перечня вооружений, которые нужны Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Резников сказал на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Варшаве, который транслировался в соцсети Facebook.

"Мы озвучили наши обновленные потребности, которые я перед тем проговорил с генералом Залужным перед командировкой, согласовал с ним именно потребности Украины, и эти потребности сегодня проговорил относительно помощи и поддержки. Ни по одной из позиций не было сказано "нет, это невозможно, это нереально". А поверьте, в ноябре месяце, когда я был в командировке там, некоторые вещи, которые я просил, нам говорили: нет, это невозможно. Про "Стингеры" я в ноябре говорил: (нам отвечали) да ты что, "Стингеры" - это невозможно. Сегодня даже не стоит речь об этом названии. Вопрос только в логистике", - заявил Резников.

"Новые вещи, которые мы сегодня обсуждали, мне уже не сказали, что нет, это невозможно. Будет обсуждаться с точки зрения экспертизы, логистики, возможности и реалистичности производства тех или иных вещей", - заявил Резников.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 марта, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после встречи с высшим руководством Соединенных Штатов Америки анонсировал новые подвижки по поставкам оружия в Украину. Украинская сторона на переговорах с американской представила конкретную информацию относительно необходимого оружия.

Также Кулеба и Резников передали Байдену обломки российской ракеты, которая попала в полигон в Яворове.

В связи с этим глава МИД отметил, что с американской стороной было договорено о шагах для того, чтобы меньше российских ракет падало на украинскую землю.