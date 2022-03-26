Байден отметил, что история доказала важность того, чтобы США не оставались в стороне во время конфликтов в Европе.

Президент РФ Владимир Путин рассчитывал расколоть НАТО своим полномасштабным вторжением в Украину, но просчитался.

Такое мнение выразил президент США Джо Байден во время визита в Варшаву, где встретился с украинскими министрами и президентом Польши, сообщает ТСН.

"Я уверен, что Владимир Путин рассчитывал на то, что сможет расколоть НАТО, сможет разграничить восточный и западный фланги или сможет разделить нации на основе прошлой истории. Но он не смог этого сделать — мы сохранили единство", — сказал Байден.

Американский президент отметил, что история доказала важность того, чтобы США не оставались в стороне во время конфликта в Европе.

"Поэтому я уже давно говорю — как приезжавший сюда сенатор и член комитета по международным отношениям, как вице-президент, а теперь как президент — что стабильность в Европе критически важна для Соединенных Штатов с точки зрения наших интересов — не только в Европе, но и в мире", – подчеркнул Байден.

Как сообщал УНИАН, Джо Байден на встрече с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и министром обороны Алексеем Резниковым сообщил, что война России против Украины изменит историю 21-го века. Байден выразил уважение и восхищение всеми украинцами, которые сопротивляются российскому агрессору.

Кроме этого, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны Алексей Резников передали президенту США Джо Байдену обломки российской ракеты, которая попала Международный центр миротворчества и безопасности во Львовской области (Яворовский военный полигон).