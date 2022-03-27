В Минобороны страны заявил, что привержены трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года и не нарушали его положений.

После того, как Азербайджан обвинил Россию в нарушении Декларации о союзническом взаимодействии, министерство обороны страны призвало РФ к новым шагам.

Об этого говорится в заявлении Министерства обороны Азербайджанской Республики.

"... в соответствии с положениями трехстороннего заявления обеспечить полный вывод остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований с признанных международным сообществом территорий Азербайджана", - заявили в ведомстве.

МО Азербайджана заявило, что страна привержена трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года и не нарушала его положений.

Кроме того, в заявлении обвиняется Ереван, который "до сих пор не выполнил полный вывод остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований с территории Азербайджана".

Напомним, на территории "Нагорно-Карабахской республики" (НКР) введено военное положение.

Ранее в МИД Армении сообщали о нарушении вооруженными силами Азербайджана линии соприкосновения на границе с Нагорным Карабахом в зоне ответственности российских "миротворцев". Азербайджанские военные заняли село Парух в Аскеранском районе "НКР".

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