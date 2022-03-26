Вооружённые силы Азербайджана зашли в зону ответственности российского военного контингента на территории Нагорного Карабаха.

На территории "Нагорно-Карабахской республики" (НКР) введено военное положение.

Об этом сообщает Минобороны РФ.

ВС Азербайджана зашли в зону ответственности российского "миротворческого" контингента на территории Карабаха и выставили наблюдательный пост. Кроме того, с 24 по 25 марта ВС Азербайджана нанесли 4 удара БПЛА "Bayraktar-TB 2" по подразделениям Нагорного Карабаха в районе населенного пункта Фурух.

Ранее в МИД Армении сообщали о нарушении вооруженными силами Азербайджана линии соприкосновения на границе с Нагорным Карабахом в зоне ответственности российских "миротворцев". Азербайджанские военные заняли село Парух в Аскеранском районе "НКР".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уже сделал заявление, что ситуация в Нагорном Карабахе является напряженной и может стать кризисной.

Напомним, как писал УНИАН, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Москва перебросила часть "миротворческого" контингента из Нагорного Карабаха (Азербайджан) в Украину.

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