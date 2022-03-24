В Минобороны Азербайджана заявили, что такие сообщения, не соответствуют действительности.

В самопровозглашенном Нагорном Карабахе 24 марта якобы возобновились военные действия.

Об этом сообщают сразу несколько интернет-ресурсов, в том числе российский сайт rusarminfo.ru.

СМИ сообщают, что войска Азербайджана пошли в наступление и уже освободили села Фарух (Парух) и Храморт.

Как утверждается, на эти действия Азербайджан решился, так как российских военных-"миротворцев" отправили воевать в Украину.

"Информационный центр Нагорного Карабаха" сообщил, что линию соприкосновения Вооруженные силы Азербайджана пересекли 24 марта в направлении села Парух Аскеранского района.

"Представители российских миротворческих сил, дислоцированных в Карабахе, пытаются путем переговоров остановить дальнейшее продвижение и вернуть азербайджанских военнослужащих на исходные позиции", - сказано в сообщении.

В МИД Армении заявили, что сегодня около 16:00 часов азербайджанские вооруженные силы "нарушили линию соприкосновения Нагорного Карабаха в зоне ответственности российской миротворческой миссии и вторглись в село Парух в Арцахе".

"Подобные агрессивные действия Азербайджана вновь свидетельствуют о том, что официальный Баку продолжает грубо нарушать трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, согласно которому прекращались военные действия, стороны останавливались на занятых позициях и вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе развертывался миротворческий контингент РФ", - сказано в сообщении.

В свою очередь в Минобороны Азербайджана заявили, что такие сообщения не соответствуют действительности.

"Ситуация искусственно преувеличена армянскими источниками. Цель в том, чтобы умышленно создать атмосферу, способную вызвать истерию, запутать и ввести в заблуждение общественность. Оснований для паники и беспокойства нет. Подразделения азербайджанской армии полностью контролируют оперативную обстановку", - отметили в сообщении.

Как сообщал УНИАН, РФ начала перебрасывать часть "миротворческого" контингента из Нагорного Карабаха (Азербайджан) в Украину.