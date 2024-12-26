Аналогичного мнения придерживается Киев.

В Соединенных Штатах Америки и Украине считают, что пассажирский самолет "Азербайджанских авиалиний" могли сбить силы российской противовоздушной обороны.

Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на официальных представителей обеих стран. Кроме того, версии с причастностью российской ПВО придерживаются несколько источников в Азербайджане. Между тем Россия пытается преуменьшить эти заявления.

Пресс-секретарь кремлевского правителя Путина Дмитрий Песков заявил, что расследование причин катастрофы продолжается и было бы неправильно делать предварительные предположения. Председатель Сената Казахстана Ашимбаев Маулен назвал обвинения в обстреле со стороны противовоздушной обороны РФ необоснованными и неэтичными:

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"Ни одна из этих стран - ни Азербайджан, ни Россия, ни Казахстан - не заинтересованы в сокрытии информации. Вся информация будет предоставлена общественности".

Катастрофа самолета в Казахстане

Напомним, утром 25 декабря Embraer E190 выполнял пассажирский рейс из Баку в Грозный. Он совершил аварийную посадку в Казахстане, упав рядом со взлетно-посадочной полосой, после чего загорелся. Из 67 человек выжили только 29.

Источники Euronews в правительстве Азербайджана сообщили, что в самолёт попала российская ракета - в тот день Чечня оказалась под атакой беспилотников. Экипажу не разрешили совершить посадку в российских аэропортах и приказали лететь через Каспийское море.

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