Российские чиновники говорят, что в Грозном был туман, летали дроны и вообще аэропорт был закрыт.

Решение лететь в Казахстан принял экипаж азербайджанского самолета, который в итоге потерпел крушение в районе казахского города Актау. Соответствующее заявление, распространенное ТАСС, сделал глава Росавиации Дмитрий Ядров.

По его словам, во время инцидента с азербайджанским самолетом обстановка в районе аэропорта "Грозный" была "весьма сложной". В частности он признал, что в этом момент украинские дроны атаковали объекты в городах Грозный и Владикавказ.

"В связи с этим в районе аэропорта "Грозный" вводился режим "Ковер", предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства. Кроме того, в районе аэропорта "Грозный" был плотный туман", – заявил Ядров.

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Он утверждает, что командир экипажа предпринял две безуспешные попытки посадить самолет в Грозном.

"Командиру предлагались другие аэропорты. Он принял решение следовать в аэропорт Актау", – заявил чиновник.

Крушение самолета в Актау: последние новости

Как писал УНИАН, после крушения самолета в Казахстане иностранные авиакомпании начали отменять свои рейсы в РФ. При этом сразу несколько российских аэропортов временно приостановили работу.

Также мы рассказывали, что Азербайджан ждет от РФ признания в сбитии самолета, хотя и не обвиняет россиян в преднамеренной атаке на самолет.

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