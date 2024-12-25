По последним данным, в авиакатастрофе погибли 38 человек.

Пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, упавший возле города Актау в Казахстане, был сбит российским ЗРК. Об этом написал руководитель Центр противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Он напомнил, что самолет совершал рейс из Баку в Грозный.

"Россия должна была закрыть воздушное пространство над Грозным, но не сделала этого. Самолет получил повреждения от россиян и его отправили в Казахстан, вместо того, чтобы экстренно посадить в Грозном и спасти жизни людей", - отметил Коваленко.

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Авиакатастрофа пассажирского самолета в Казахстане - последние новости

Самолет Embraer E190AR авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) разбился утром 25 декабря в городе Актау на западе Казахстана. На борту самолета находились 67 человек, среди которых были граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана.

По последним данным, в авиакатастрофе погибли 38 человек. 29 человек, в том числе двое детей, пострадавших в результате авиакатастрофы, находятся в больницах. 11 человек - в стабильно тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести.

На месте аварии нашли черный ящик, его передали следователям. Комиссию по расследованию катастрофы возглавил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев.

Официально причина крушения самолета пока не названа, однако на обшивке самолета видны следы, похожие на повреждения от ракет ПВО.

Также сообщалось, что авиакомпания Azerbaijan Airlines приостановила рейсы из Баку в Грозный и Махачкалу до завершения расследования авиакатастрофы.

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