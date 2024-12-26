Авиакатастрофа в Актау: пассажирский самолет могла сбить российская зенитная установка, - WSJ

Авиационные эксперты отвергли другие объяснения катастрофы "Азербайджанских авиалиний", в которой погибли по меньшей мере 38 человек.

По меньшей мере 38 человек погибли в результате катастрофы пассажирского самолета в Казахстане. Борт, направлявшийся в Россию, могла сбить российская зенитная установка, пишет The Wall Street Journal.

Самолет "Азербайджанских авиалиний", совершавший рейс из Баку в Грозный, изменил курс над районом, где российская противовоздушная оборона в последнее время активно реагирует на атаки украинских беспилотников. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Самолет разбился неподалеку Актау, Казахстан. В катастрофе выжили 29 человек.

Ссылаясь на анализ видеозаписей и повреждений самолета, компания Osprey Flight Solutions заявила: "Самолет, вероятно, был сбит российской военной системой противовоздушной обороны".

Видео дня

Мэтт Бори, главный офицер разведки Osprey, отметил: "Видео обломков и обстоятельства, связанные со средой безопасности воздушного пространства на юго-западе России, указывает на то, что самолет был поражен каким-то зенитным огнем".

Украинский представитель по вопросам нацбезопасности Андрей Коваленко также заявил: "Самолет был сбит российской системой противовоздушной обороны". Он добавил, что Россия должна была закрыть воздушное пространство над Грозным, но этого не сделала.

Азербайджан и Казахстан ведут совместное расследование, рассматривая различные версии. "Азербайджанские авиалинии" предполагают, что самолет мог столкнуться со стаей птиц, но эксперты не подтверждают эту гипотезу. Президент Азербайджана отметил, что рейс перенаправили из-за неблагоприятных погодных условий.

За 25 минут до плановой посадки в Грозном экипаж сообщил о необходимости экстренной посадки в Актау. Однако через полчаса самолет упал в поле неподалеку от аэропорта. Система Flightradar24 заявила, что в районе наблюдалось интенсивное глушение сигналов GPS, что могло осложнить полет.

Некоторые эксперты указывают, что отверстия на хвостовой части самолета, видимые на кадрах с места происшествия, соответствуют повреждениям от ракет или зенитных установок. Бори отметил, что обнаруженные повреждения не совпадают со следами от столкновения с птицами.

Самолет летел над регионом Северного Кавказа, который в последнее время стал ареной активности украинских беспилотников. За несколько часов до катастрофы Россия заявила о сбитии беспилотника неподалеку от Владикавказа.

В целом ситуация обострила вопрос безопасности гражданской авиации в регионе. Компания Osprey выпустила предупреждение о росте рисков полетов в этом районе, а "Азербайджанские авиалинии" временно прекратили рейсы в Грозный и Махачкалу.

Катастрофа самолета в Казахстане

Пассажирский самолет Embraer E190AR авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) с десятками людей на борту потерпел катастрофу 25 декабря в городе Актау на западе Казахстана. Из 67 человек погибли 38.

Известно, что 29 человек, в том числе двое детей, находятся в больницах. 11 человек - в стабильно тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести.

О вероятности сбивания борта в сети писали после публикации видео с обломками - на них четко были видны пробоины. Эту версию озвучил и руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко:

"Россия должна была закрыть воздушное пространство над Грозным, но не сделала этого. Самолет получил повреждения от россиян и его отправили в Казахстан, вместо того, чтобы экстренно посадить в Грозном и спасти жизни людей", - заявил Коваленко.

Вас также могут заинтересовать новости: