В России на Камчатке спасатели продолжают операцию по поиску тел погибших при крушении пассажирского самолета Ан-26 у берега Охотского моря.
Как пишет Telegram-канал Mash, по состоянию на 10:00 (по киевскому времени) среди обломков уже обнаружили девять тел.
Одно из тел опознали, им оказался 17-летний Артем Тищенко.
«Работы осложняют сильный ветер, туман и волны», – говорится в сообщении.
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Читайте такжеПоявилось первое видео с места крушения Ан-26 на КамчаткеКрушение самолета произошло 6 июля.
Борт летел из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Связь с самолетом пропала незадолго до посадки.
Ан-26 врезался в береговую скалу, при этом часть обломков попала в море.
На борту было 28 человек, никто из них не выжил.
Со слов сотрудников МЧС, самолет упал, не дотянув 15-20 километров до аэропорта.
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