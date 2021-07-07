Поисковые работы осложняют сильный ветер, туман и волны.

В России на Камчатке спасатели продолжают операцию по поиску тел погибших при крушении пассажирского самолета Ан-26 у берега Охотского моря.

Как пишет Telegram-канал Mash, по состоянию на 10:00 (по киевскому времени) среди обломков уже обнаружили девять тел.

Одно из тел опознали, им оказался 17-летний Артем Тищенко.

«Работы осложняют сильный ветер, туман и волны», – говорится в сообщении.

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Борт летел из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Связь с самолетом пропала незадолго до посадки.

Ан-26 врезался в береговую скалу, при этом часть обломков попала в море.

На борту было 28 человек, никто из них не выжил.

Со слов сотрудников МЧС, самолет упал, не дотянув 15-20 километров до аэропорта.

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Автор: Катерина Шварц