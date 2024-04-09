В компании отказались сообщить, когда двигатель лайнера проходил техническое обслуживание в последний раз.

В США самолет Boeing 737-800 рейсом Денвер-Хьюстон авиакомпании Southwest Airlines был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за того, что обшивка одного из двигателей оторвалась.

Как сообщал Reuters, обшивка, оторвавшаяся при взлете, ударила по закрылкам. После этого самолет со 135 пассажирами и шестью членами экипажа вернулся в международный аэропорт Денвера, спустя 25 минут после взлета. В результате инцидена пострадавших нет. Пассажиры отправились в Хьюстон на другом самолете этой авиакомпании.

В компании отказались сообщить, когда двигатель лайнера проходил техническое обслуживание в последний раз. Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование. По данным ведомства, эксплуатация самолета началась в июне 2015 года. Компания Boeing направила вопросы в Southwest.

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Другие инциденты с самолетами

В январе у самолета Boeing 737 MAX 9 компании Alaska Airlines при полете оторвалась заглушка на месте двери аварийного выхода. Федеральное управление гражданской авиации США на несколько недель остановило выпуск самолетов MAX 9.

В том же месяце в США пассажирский "Боинг" потерял часть фюзеляжа прямо во время полета. Экипаж был вынужден совершить экстренную посадку.

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