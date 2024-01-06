Самолет экстренно посадили после того, как в нем образовалась огромная дыра.

В США пассажирский "Боинг" потерял часть фюзеляжа прямо во время полета. Экипаж был вынужден совершить экстренную посадку, сообщает CNN.

Инцидент произошел в пятницу с самолетом Boeing 737-9 компании Alaska Airlines. Рейс 1282 летел из Портленда в Онтарио, Калифорния. Но вскоре после взлета самолет вернулся в Портленд из-за "проблемы с давлением", сообщило Федеральное управление авиации США.

Однако пассажиры рассказали журналистам, что эта "проблема с давлением" заключалась в том, что панель фюзеляжа вместе с окном выпала вскоре после взлета.

"Это было действительно резко. Только поднялись на высоту, и окно/стена просто отскочили, и этого не замечали, пока не выпрыгнули кислородные маски", — рассказал один из пассажиров.

Известно, что на борту в тот момент находились 171 пассажир и шесть членов экипажа. Самолет находился в воздухе около 20 минут прежде чем вернуться в аэропорт. После экстренной посадки у нескольких пассажиров обнаружили незначительные травмы, но ничего серьезного.

В своем заявлении Alaska Airlines заявила, что работает с Boeing, чтобы понять, что произошло на рейсе 1282. Самолет получил сертификат летной годности 25 октября 2023 года. На время расследования компания приостановила полеты всех 65 своих самолетов этого типа.

Профильные государственные агентства также будут проводить собственное расследование.

Другие инциденты с самолетами

Как писал УНИАН, 2 января в аэропорту Токио столкнулись и загорелись два самолета - пассажирский Airbus и служебный самолет береговой охраны. Авиалайнер был переполнен пассажирами, но всех удалось эвакуировать прежде чем он полностью сгорел. А вот в другом самолете, где находились военные – погибли все пять человек.

Также мы рассказывали, что в России после введения санкций втрое увеличилось количество "инцидентов" с гражданской авиацией. У самолетов выходят из строя двигатели и шасси. Самым ярким эпизодом стала экстренная посадка пассажирского самолета на поле пшеницы летом этого года.

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