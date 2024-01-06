Эта идея довольно популярна среди кандидатов-республиканцев.

Один из кандидатов в президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил что, если выиграет выборы, то выведет США из НАТО.

Как сообщает Politico ссылаясь на собственные источники, знакомые с комментариями Рамасвами, если этот политик или кто-то, кто разделяет его взгляды, одержит победу на выборах, это положит конец членству Штатов в НАТО.

Еще в прошлом году Рамасвами называл идею выхода США из НАТО "разумной", однако это впервые, когда он поддерживает эту позицию так открыто. Это связано с тем, что подобный шаг ослабил бы Альянс и поставил бы под угрозу способность НАТО служить надежной силой сдерживания России. В дальнейшем это может привести к крупнейшему трансатлантическому кризису за последние десятилетия.

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Пресс-секретарь предвыборной кампании политика Триша Маклафлин отказалась прямо комментировать планы кандидата, но не отрицала его позицию.

"Вивек серьезно обеспокоен тем, что большинство союзников по НАТО не выполняют своих обязательств по военным инвестициям, и, при необходимости, пересмотрит нашу собственную поддержку. Он также считает, что экспансионизм НАТО после холодной войны неоправданно увеличил риск крупного конфликта с Россией", - утверждает она.

По мнению издания маловероятно, что Рамасвами сможет отдать приказ о выводе войск, находясь в Кабинете Министров, где принимаются решительные решения. Согласно опросам, он занимает далекое четвертое место в общенациональных опросах и даже не приближается к победе в Айове и Нью-Гэмпшире.

Однако в своих взглядах он не одинок. Во времена президентства Трамп обсуждал возможность выхода США из Альянса и, возможно, сделает это, если выиграет выборы.

"Мы должны завершить процесс, начатый при моей администрации, фундаментальной переоценки цели и миссии НАТО", - указывается на сайте его предвыборной кампании.

В издании предполагают, что Рамасвами может присоединиться к республиканской администрации, особенно если председательствовать будет Трамп.

Скандальные высказывания Рамасвами

Рамасвами-38-летний бизнесмен без политического опыта. В начале июня 2023 года он заявил, что Киев необходимо заставить пойти на "большие уступки" и утверждал, что в случае победы на выборах признает захваченные территории Украины"российскими".

В ноябре Рамасвами назвал президента Владимира Зеленского "нацистом". Затем его штаб был вынужден оправдаться.

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