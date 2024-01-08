Репутация компании была подорвана после инцидента, связанного с одним из ее самолетов 737 MAX.

В понедельник, 8 января, акции компании Boeing упали на 8,7% на предварительных торгах. Это произошло после того как Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) приостановило полеты самолетов 737 MAX 9 из-за инцидента с лайнером Alaska Airlines, пишет Reuters.

Производитель самолетов может потерять около 12,5 миллиардов долларов, если убытки сохранятся на открытом рынке.

"Репутация Boeing была подорвана после инцидента в прошлую пятницу, связанного с одним из его самолетов 737 MAX", – сказал инвестиционный директор AJ Bell Расс Моулд.

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В то же время акции перевозчика Alaska Air Group упала на 4,2% после того, как компания отменила более 200 рейсов согласно распоряжению FAA.

Boeing 737 MAX – четвертое поколение пассажирских самолетов Boeing 737 средней дальности, созданное для замены семейства Boeing 737 Next Generation. Первый 737 MAX поставлен заказчику в мае 2017 года.

После катастроф 29 октября 2018 года возле Джакарты и 10 марта 2019 года в Эфиопии авиакомпании Китая приостановили использование самолетов Boeing 737 МАХ 8. В марте 2019 года закрыли воздушное пространство Германия, Франция, Австрия, Великобритания, а позже все государства ЕС. 28 мая 2020 года производство Boeing 737 MAX было возобновлено. В ноябре 2020 года FAA объявило об отмене решения о запрете полетов этих самолетов.

Инциденты с самолетами Boeing

В США пассажирский "Боинг" потерял часть фюзеляжа просто во время полета. Экипаж был вынужден совершить экстренную посадку. Инцидент произошел 5 января с самолетом Boeing 737-9 компании Alaska Airlines. Рейс 1282 летел из Портленда в Онтарио, Калифорния. Но вскоре после взлета самолет вернулся, потому, что панель фюзеляжа вместе с окном выпала вскоре после взлета.

Известно, что на борту в тот момент находились 171 пассажир и шесть членов экипажа. Самолет находился в воздухе около 20 минут прежде чем вернуться в аэропорт. Самолет получил сертификат летной годности 25 октября 2023 года.

Ранее УНИАН писал о еще одном инцидент с самолетом Boeing 737-500. Тогда причиной авиакатастрофы самолета индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air в январе 2021 года стала неисправность правого двигателя и неспособность пилотов вовремя обнаружить и исправить проблему.

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