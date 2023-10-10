Израиль получит помощь от Запада в ближайшее время.

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Джорджия Мэлони, премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Соединенных Штатов Джо Байден выступили с совместным заявлением относительно ситуации в Израиле. В нем они выразили "непоколебимую и единственную поддержку" Израилю и "однозначное осуждение ХАМАСа и его ужасных террористических актов", говорится в документе на сайте Белого дома.

"Мы четко заявляем, что террористические действия ХАМАС не имеют ни оправдания, ни легитимности, и их необходимо осудить. Терроризму никогда не бывает оправдания", – говорится в заявлении, где в частности упомянуты убийства гражданских лиц целыми семьями и похищения заложников.

Подписанты этого заявления предупреждают, что "сейчас не тот момент", чтобы какая-то третья сторона, враждебная Израилю, решила воспользоваться ситуацией ради собственной выгоды.

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"Все мы признаем законные устремления палестинского народа и поддерживаем равенство справедливости и свободы как для израильтян, так и для палестинцев. Но не заблуждайтесь: ХАМАС не представляет эти стремления, и он не предлагает ничего для палестинского народа, кроме большего террора и кровопролития", – говорится в заявлении.

Лидеры пяти стран также пообещали в ближайшие дни "обеспечить Израиль способностью защитить себя" и создать условия для установления мира на Ближнем Востоке.

Конфликт Израиля и ХАМАС - последние новости

Как писал УНИАН, во время нападения ХАМАС на Израиль погибли по меньшей мере 11 американских граждан, для многих из них страна была вторым домом. В Белом доме считают, что среди пленных, которых захватили боевики ХАМАС, также могут быть американские граждане.

Также в Белом доме считают, что Иран замешан в нападении на Израиль, хотя прямых доказательств этого на текущий момент американские спецслужбы не имеют. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что стоит принять во внимание ту поддержку, которую Иран на протяжении многих лет оказывал ХАМАСу.

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