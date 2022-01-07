Тем временем, в Казахстан из Кыргызстана уже прибыли 150 военных.

Армения направила в Казахстан 100 военных в составе "миротворческих сил" Организации Договора коллективной безопасности.

Об этом пишут "Новости Армении" со ссылкой на Минобороны страны.

"Миротворческое подразделение ВС Армении будет выполнять функцию по охране объектов и инфраструктуры стратегического значения", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее парламенты Кыргызстана и Таджикистана разрешили отправку военнослужащих в Казахстан. По данным российских СМИ, 150 военных из Кыргызстана уже прибыли в Казахстан.

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Ситуация в Казахстане

Как сообщал УНИАН, в Казахстане со 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Позже граждане начали требовать отставки президента, правительства, введения демократических изменений.

Во время акций правоохранители применяли силу к протестующим, задержаны сотни людей. Десятки людей погибли и получили ранения.

5 января правительство Казахстана ушло в отставку. По всей стране был введен режим чрезвычайного положения.

Наиболее сложная обстановка сложилась в Алматы, где демонстранты захватили здания городской администрации, прокуратуры, аэропорт.

В ночь на 6 января начались грабежи, после чего президент Касым-Жомарт Токаев объявил о начале "антитеррористической операции" и попросил помощи "в наведении порядка" у ОДКБ. Россия, Беларусь и Армения уже отправили своих военных в Казахстан.

Сегодня, 7 января, в обращении к народу Токаев заявил, что отдал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Он отметил, что мирные переговоры с "вооруженными и подготовленными бандитами" неуместны, поэтому их нужно уничтожать, это будет сделано в ближайшее время.

Также Токаев сообщил, что режим ЧП будет поэтапно снят в регионах страны, где нормализовалась ситуация, а все требования граждан Казахстана, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

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