Антиправительственные акции в Казахстане начались 2 января.

В Казахстане убиты 26 участников акций протеста, 18 ранены, более 3 тысяч задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Об этом сообщает Радио Азаттык со ссылкой на МВД Казахстана.

В столкновениях с протестующими по всей стране погибли 18 сотрудников полиции и нацгвардии, ранены – 748.

Сообщается, что все здания городских и районных акиматов, а также отделения полиции в стране взяты под контроль правительственными силами.

Читайте такжеКитай высказался о протестах в КазахстанеМестное ТВ передает, что сумма ущерба, причинённого бизнесу Казахстана, сейчас оценивается в 180 миллионов долларов.

При этом СМИ сообщают, что в Алматы продолжаются вооруженные столкновения между военными и протестующими. Слышна стрельба, на улицах лежат тела погибших и стоят расстрелянные автомобили. 6 января съемочная бригада телеканала "Алматы" попала под обстрел. Погиб водитель группы, журналист получил ранения.

Протесты в Казахстане: что известно

В Казахстане с 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Позже граждане начали требовать отставки президента, правительства, введения демократических изменений. Во время акций правоохранители применяли силу к протестующим.

В связи с акциями протеста президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он решил передать Алихану Смаилову.

Нурсултан Назарбаев покинул пост председателя Совета безопасности Казахстана. Совет безопасности возглавил Токаев.

Президент Казахстана обратился за помощью к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), чтобы войска РФ, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана направлены в Казахстан на ограниченный период времени для "стабилизации и нормализации обстановки".

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