Алексей Арестович отметил, что дело не только в Украине.

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в НАТО и Евросоюзе могут поднять вопрос о пребывании в них Венгрии.

"Они могут доиграться до того, что Евросоюз и НАТО поставят вопрос пребывания Венгрии в организациях. Подобная коллаборационистская политика, идущая вразрез политики Европы и евроатлантического сообщества, не может долго находиться без наказания. Каждый раз волю 30 государств ставитьпротив интересов даже не государства Венгрии, а только одной правящей партии. В политику должна вернуться мораль, но это точно не про правящую партию Венгрии", - сказал он в эфире.

Арестович отметил, что дело не только в Украине.

Путин же угрожает НАТО, российская публичная ритока угрожает НАТО. И вот член НАТО коллаборирует по многочисленным важным вопросом. НАТО занимается фактически коллективной самообороной, накладывая санкции, и член НАТО коллаборирует в пользу того, против кого борется альянс и кого они называли главной угрозой. Согласно своим стратегическим документам - эта политика точно в разрез стратегическим целям НАТО, она не может долго оставаться безнаказанной", - пояснил советник.

Политика Венгрии относительно Украины

6 декабря Венгрия заблокировала выделение Евросоюзом пакета макрофинансовой помощи для Украины на сумму 18 млрд евро. После этого премьер Венгрии Виктор Орбан попытался убедить, что его страна не прибегает к шантажу, хоть и заблокировала макрофинансовую помощь ЕС для Украины. Впоследствии Венгрия сняла свое вето в обмен на определенные привилегии.

Венгрия выступила против запланированного нового пакета антироссийских санкций и удвоения фонда ЕС для военной помощи Украине и другим странам.

Венгрия вернулась к блокированию участия Украины в рамках Комиссии Украина-НАТО.