После авиаудара по консульству Ирана в Сирии власти Ирана обвинили в ударе Израиль и пообещали в ответ принять жесткие меры. Есть несколько вариантов, как может выглядеть ответ Ирана.

Первый: могут нанести удар, использовав силы в Сирии, чего раньше не было.

Сценарий два - они могут пойти на региональную эскалацию на границе Израиля и Ливана. Там уже идут интенсивные обстрелы, однако до прямой конфронтации между израильской армией и Хезболлой не доходило.

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Сценарий три предусматривает прямой удар баллистическими ракетами с территории Ирана по территории Израиля. Такие ракеты, которые могут достичь Израиля, у Ирана есть.

Сценарий четыре предусматривает серию ударов по американским и, возможно, израильским военным объектам, которые не являются публичными, но утверждается, что эти объекты есть. Например, в Ираке, или на территории Иордании, или в Сирии, или в районе Залива.

Повлияет ли это как-то на нашу войну? Вряд ли. Разве что в случае перерастания этой ситуации в полномасштабную региональную войну, в которую будут втянуты Иран, Израиль и Соединенные Штаты, Ливан и многие страны Ближнего Востока.

Это может негативно на нас повлиять, поскольку дестабилизация Ближнего Востока, во-первых, повысит мировые цены на нефть, что будет плюсом для России. И, во-вторых, расфокусирует ресурсы и внимание стран ЕС и НАТО, которые будут вынуждены решать вопросы, связанные с новой войной на Ближнем Востоке - потому что им эта война не нужна.

Проще говоря, для нас региональная война - это был бы негативный сценарий, если, конечно, до такого дойдет. Однако я пока не вижу повода для такой ирано-израильской эскалации.

Думаю, что они ограничатся взаимными ударами и дипломатическими нотами.

Склоняюсь к тому, что Иран и в дальнейшем будет воевать с Израилем косвенными методами, то есть преимущественно с использованием ориентированных на него прокси (Хезболла и другие).

Илия Куса аналитик-международник, эксперт по вопросам Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего"