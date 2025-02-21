По словам Анналены Бербок, американцы могут потерять гораздо больше, если не будут поддерживать либеральные демократии Европы.

Европа должна усилить давление на США из-за переговоров между американской и российской сторонами по Украине. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает MDR.

"Мы увеличиваем давление на американцев, чтобы они поняли, что могут потерять как можно больше, если больше не будут стоять рядом с либеральными демократиями Европы", - отметила министр.

Также Бербок предостерегла союзников от "фиктивного мира", "шантажа" и "капитуляции" на фоне переговоров по Украине. Кроме того, политик пообещала, что будет поддерживать Украину столько, сколько страна в этом нуждается, ведь "это наш мир".

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Германия и Украина - последние новости

Как писал УНИАН, Германия отправила новую партию вооружения для Украины. В пакет вошли боеприпасы к Leopard 1 и БМП Marder. Также ВСУ получат неуязвимые для мин транспортные средства с защитой от засады MRAP.

Кроме того, канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на заявление Трампа о "диктаторе" Зеленском. По его словам, неправильно и опасно отрицать демократическую легитимность президента Украины.

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