Диктатор призвал "не обольщаться" по поводу потепелния в отношениях двух стран.

Возобновление контактов между Россией и США не должно вызывать оптимизма у сторонников правящего режима в Беларуси. Об этом заявил самопровозглашенный "президент" страны Александр Лукашенко. Его цитирует госагентство "Белта".

"Обольщаться не надо. Мы не знаем, чего хотят США. Говорю это потому, что я абсолютно погружен в эти вопросы. Мы не знаем, чего они потребуют от россиян за прекращение войны. Мне кажется, что они попробуют сейчас россиян столкнуть с китайцами. Вот этого россиянам допустить нельзя", – заявил он.

По словам Лукашенко, ситуация в международной политике меняется, однако не все изменения идут "нам на пользу".

Видео дня

"Если туда (в Россию – УНИАН) вернутся все эти иностранные компании - вначале американские, а потом другие - европейские. Будет непросто конкурировать на нашем рынке. Но продовольствие будет нужно всем" - сказал диктатор.

Другие недавние заявления Лукашенко

Как писал УНИАН, после "победы" на президентских псевдо-выборах в январе Лукашенко заявил, что "не жалеет" о том, что помог России вторгнуться в Украину. Вместе с тем он заявил, что пока не намерен уходить из власти в Беларуси.

Также недавно Лукашенко заявил, что только беларуские миротворцы могли бы обеспечить стабильный мир между Украиной и Россией. Вместе с тем он подчеркнул, что Минск не собирается направлять миротворческий контингент на линию фронта.

Вас также могут заинтересовать новости: