Канцлер напомнил, что войну в Украине начала именно Россия и ее правитель Владимир Путин.

Канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на слова американского лидера Дональда Трампа о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы является "диктатором".

"Просто неправильно и опасно отрицать демократическую легитимность президента Зеленского. Это правда: Владимир Зеленский – избранный глава государства Украина", – приводит его слова издание Spiegel.

Говоря о невозможности проведения очередных выборов во время войны, Шольц акцентировал, что это соответствует требованиям Конституции Украины и избирательного законодательства. По его словам, "никто не должен утверждать обратное".

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Кроме того, немецкий канцлер напомнил, что войну в Украине начала именно Россия и ее правитель Владимир Путин:

"Украина уже почти три года защищается от беспощадной российской агрессии. День за днем".

Что предшествовало

Президент США Дональд Трамп набросился на Владимира Зеленского. По словам американского лидера, украинский президент – "скромно успешный комик" и "диктатор без выборов".

Трамп также обвинил Зеленского в том, что часть средств, которые США выделили на поддержку Украины, "исчезли", и снова повторил уже опровергнутую информацию о том, что Штаты выделили на помощь на 200 млрд долларов больше, чем Европа.

Кроме того, американский президент в очередной раз повторил российский нарратив об отсутствии выборов в Украине. Вину за это он возложил на Зеленского:

"Он отказывается от выборов, имеет очень низкий рейтинг в украинских опросах, и единственное, что у него хорошо получается – это играть на Байдене "как на скрипке". Диктатор без выборов", – сказал Дональд Трамп.

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