Если НАТО не среагирует, это будет распад Альянса, сказал президент Польши Анджей Дуда.

Президент Польши Анджей Дуда положил конец дискуссиям о том, встали ли бы на защиту Литвы поляки в случае вторжения войск России.

Эта тема стала "горячей" среди литовцев из-за заявления премьер-министра Польши Дональда Туска. Последний говорил, что страна будет иметь определенные правовые ограничения, напомнил Lithuanian national radio and television. Компания-вещатель спросила об этом непосредственно у Дуды, результат - заявка от Польши "на все" НАТО.

"Польские военные стали бы на защиту Литвы. Я не могу себе представить другого варианта", - заявил Анджей Дуда в интервью.

В то же время он выразил уверенность, что в случае нападения России на Литву - НАТО на 100% поможет стране-члену Альянса.

"Начнем с того, что и Литва, и Польша являются членами НАТО, существует четкое обязательство по статье 5. Если это обязательство по коллективной обороне [...] будет нарушено, это будет катастрофой, и это действительно будет означать распад Альянса", - сказал Дуда.

Президент Польши подчеркнул, что сейчас есть ряд вопросов относительно других ситуаций, которые вызывают беспокойство. Но они не настолько критичны, чтобы активировать статью 5 НАТО. "Эти вопросы должны решаться на двустороннем уровне между нашими странами, нашими правительствами, потому что мы можем договориться о взаимной поддержке. Повторяю: мы говорим о ситуации еще не на военном уровне, только на уровне угрозы. Это два отдельных вопроса", - подчеркнул он.

Страны Балтии могут сжечь как украинскую Авдеевку

Отметим, разговоры о планах РФ напасть на Европу в 2024-2025 годах продолжаются с декабря прошлого года. Исток слухам дал немецкий Bild. Также об амбициях РФ напасть на Запад в течение ближайших 10 лет сообщала внешняя разведка Эстонии. Прогнозируется, что Москва направлением нападения может выбрать какую-то из стран, с которой имеет общую границу. В частности, Литву.

В марте глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью литовскому ELTA говорил, что Путин решится напасть именно на одну из стран Балтии. "Посмотрите на Бахмут, на Авдеевку - так будут выглядеть страны Балтии после боевых действий", - сказал Кулеба.

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