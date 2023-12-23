Об этом немецкому СМИ сообщил источник в одной из европейских разведок.

Лидер РФ Владимир Путин может атаковать Европу в 2024 или в 2025 году: он будет выжидать момент, когда США окажутся "без лидера" и не смогут быстро помочь партнерам сдержать российский удар.

Такую вероятность рассматривает одна из европейских разведок, пишет немецкий Bild на фоне предположений действующего главы Минобороны Германии о том, что у НАТО и ЕС есть в запасе не менее 10 лет.

"То есть, речь идёт о периоде между уходом с должности нынешнего президента США в начале ноября 2024 года и вступлением в должность его потенциального преемника в январе 2025 года", - указывает издание на "драматический сценарий" атаки Путина.

При этом российская власть рассчитывает, что кресло президента США вновь займет Дональд Трампа, так как "при нем может произойти все что угодно".

Борис Писториус в одном из своих последних интервью немецким СМИ также говорил, что у Берлина есть 5-8 лет для восстановления былой силы своей армии.

Отмечалось, что ФРГ в рамках усиления восточного фланга НАТО собирается передислоцировать в Литву 4 тысячи солдат Бундесвера к 2027 году. Бригада будет развернута на границе с Россией, анонсировал Писториус.

Также министр акцентировал, что в Германии необходимо восстановить обязательный воинский призыв.

Путин играет с Западом готовностью к "перемирию"

Тем временем Владимир Путин "играет" с Западом готовностью к "перемирию": через дипломатические каналы диктатор подает сигналы о том, что готов подписаться под таким соглашением, пишет The New York Times.

По данным издания, соответствующая активность от Путина заметна с сентября 2023 года. Ему выгодно временно получить "замороженный фронт" в Украине и сохранить за РФ почти 20% украинских территорий, считают некоторые аналитики.

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