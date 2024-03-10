Единственный способ избежать войны в странах Европы - это поддерживать Украину, отметил глава украинской дипломатии

Страны Балтии победят в случае вероятной войны с РФ, но их города будут выглядеть так, как украинские Бахмут и Авдеевка.

Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью литовскому информационному агентству ELTA. Кулеба выразил убеждение, что, если российский президент Владимир Путин решится напасть на страны Балтии, входящие в состав НАТО, то НАТО победит.

"Но посмотрите на Бахмут, на Авдеевку – так будут выглядеть страны Балтии после боевых действий. Так будут выглядеть ваши города", – сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что единственный способ избежать этого – поддерживать Украину.

"Литва, например, это понимает и поддерживает нас. Другие думают, что это обойдет их", – добавил министр.

Страны Балтии и российская угроза

19 января Латвия Литва и Эстония подписали соглашение о создании Балтийской оборонной линии для укрепления восточной границы. При этом, главнокомандующий армией Литвы Вальдемарас Рупшис заявил, что не верит в то, что РФ может напасть на одну из стран НАТО в ближайшее время.

21 января президент Литвы Гитанас Науседа призвал страны Евросоюза играть более активную роль в помощи Украине, а также подчеркнул потребность в усилении военного потенциала Литвы и ЕС.

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