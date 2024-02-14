Россия сейчас находится в выгодном положении для нападения на другие страны Европы - она имеет больше сил, военного опыта и исправляет свои ошибки. Об этом в комментарии Business Insider сказал директор по оборонной политике министерства обороны Литвы Вайдотас Урбелис.
По его словам, несмотря на неудачи, Россия, похоже, лучше подготовлена к предстоящему нападению, чем к вторжению в Украину.
"Теперь у них есть опыт ведения широкомасштабной войны, который стоит рассматривать как часть планирования. Если вы посмотрите только на цифры, то увидите, что в Вооруженных силах России сейчас больше людей, чем до вторжения", - отметил военный.
Он предполагает, что, несмотря на потери российской техники, она сможет достаточно быстро восстановиться, поэтому Литва должна быть готова, поскольку Россия рассматривает ее и соседние с ней регионы "как часть своей собственной сферы".
По словам Урбелиса, Литва должна быть готова к быстрому реагированию, а не ждать, пока "сработает механизм НАТО". Это включает постоянное размещение в стране большего количества войск Альянса, увеличение расходов на оборону и усиление охраны границ.
Военный добавил, что вторжение России в Украину укрепило НАТО, но призвал членов Альянса активизировать свои усилия по обороне.
"Как альянс, я думаю, что мы на правильном пути. Но недостаточно быстро", - резюмировал Урбелис.
Помощь Литвы Украине
В декабре стало известно, что Литва в новом пакете помощи передает Украине миллионы боеприпасов. На 2024-2026 годы предусмотрена военная поддержка на 200 миллионов евро.
Ранее УНИАН сообщал, что Литва меняет законодательство в пользу Украины - в частности, штрафы за санкции пойдут на восстановление.
Вас также могут заинтересовать новости: