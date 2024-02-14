По словам Вайдотаса Урбелиса, РФ имеет больше сил, военного опыта, и она исправляет свои ошибки.

Россия сейчас находится в выгодном положении для нападения на другие страны Европы - она имеет больше сил, военного опыта и исправляет свои ошибки. Об этом в комментарии Business Insider сказал директор по оборонной политике министерства обороны Литвы Вайдотас Урбелис.

По его словам, несмотря на неудачи, Россия, похоже, лучше подготовлена к предстоящему нападению, чем к вторжению в Украину.

"Теперь у них есть опыт ведения широкомасштабной войны, который стоит рассматривать как часть планирования. Если вы посмотрите только на цифры, то увидите, что в Вооруженных силах России сейчас больше людей, чем до вторжения", - отметил военный.

Он предполагает, что, несмотря на потери российской техники, она сможет достаточно быстро восстановиться, поэтому Литва должна быть готова, поскольку Россия рассматривает ее и соседние с ней регионы "как часть своей собственной сферы".

По словам Урбелиса, Литва должна быть готова к быстрому реагированию, а не ждать, пока "сработает механизм НАТО". Это включает постоянное размещение в стране большего количества войск Альянса, увеличение расходов на оборону и усиление охраны границ.

Военный добавил, что вторжение России в Украину укрепило НАТО, но призвал членов Альянса активизировать свои усилия по обороне.

"Как альянс, я думаю, что мы на правильном пути. Но недостаточно быстро", - резюмировал Урбелис.

Помощь Литвы Украине

В декабре стало известно, что Литва в новом пакете помощи передает Украине миллионы боеприпасов. На 2024-2026 годы предусмотрена военная поддержка на 200 миллионов евро.

Ранее УНИАН сообщал, что Литва меняет законодательство в пользу Украины - в частности, штрафы за санкции пойдут на восстановление.

Вас также могут заинтересовать новости: