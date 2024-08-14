Женщина умерла после ужина в одном из ресторанов Диснейленда.

В одном из ресторанов Диснейленда во Флориде в октябре прошлого года отравилась и умерла американка Тансуан. Ее муж Джеффри Пикколо хотел подать в суд на Disney, но не смог этого сделать, поскольку 5 лет назад оформил подписку на интернет-сервис Disney+.

Как пишет New York Post, Тансуан умерла в результате аллергической реакции, более известной как анафилаксия, после ужина в ресторане Raglan Road 5 октября. У нее была аллергия на молочные продукты и орехи. Во время заказа ее муж говорил об этом официантам, но, вероятно, они не приняли это во внимание. После посещения заведения женщине внезапно стало плохо и она потеряла сознание, после чего умерла в больнице.

Американец вместе со своими юристами пытается получить компенсацию от компании в размере 50 тысяч долларов после трагедии. В ответ на иск Пикколо Disney заявил, что мужчина не может подать на них в суд. По правилам Disney Джеффри в 2019 году, когда оформил подписку на Disney+, согласился на арбитражное рассмотрение всех споров с компанией.

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Подписка мужчины предусматривала, что любой спор - за исключением мелких претензий - должен "решаться в индивидуальном арбитраже, имеющем обязательную силу". Более того, представители Disney отметили, что Пикколо согласился с этим, когда покупал билеты в Диснейленд в приложении "My Disney Experience".

Адвокаты американца после последнего ходатайства Disney назвали его "абсурдным" и "возмутительно необоснованным".

"Представление, что условия, на которые согласился потребитель при создании бесплатной пробной учетной записи Disney+, навсегда лишат потребителя права на суд присяжных в любом споре с любым филиалом или дочерней компанией Disney, является настолько возмутительно необоснованным и несправедливым, что шокирует судейскую совесть, и суд не должен выполнять такое соглашение", - указали юристы.

В дополнение, утверждается, что Пикколо подал иск в суд не от своего имени, а как "личный представитель Тансуан". Сейчас адвокаты продолжают бороться за получение компенсации для американца.

Напомним, ранее актриса Скарлетт Йоханссон подала заявление в суд на Disney из-за фильма "Черная вдова".

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