Удару предшествовали ксенофобские замечания.

В немецком городе Меттман, находящемся под Дюссельдорфом, совершили нападение на 15-летнего гражданина Украины.

Как сообщается на сайте полиции, нападение произошло поздно вечером 10 февраля. Украинец рассказал, что в шашлычной вступил в спор с незнакомым ему мужчиной - тот сначала делал ксенофобские замечания, а потом внезапно ударил его по голове пока что неустановленным предметом. После этого нападавший скрылся.

Свидетели происшествия вызвали на место бригаду скорой медицинской помощи. В больнице выяснилось, что подросток получил массивную черепно-мозговую травму. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

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Полиция предоставила описание нападавшего: это мужчина ростом около 1,92 метра и весом около 95 килограммов, у него были светлые волосы и он был одет в черное. Немецкие правоохранители добавили, что на подростка напал, предположительно, поляк.

Нападения на украинцев в Германии: последние новости

Напомним, 12 февраля Федерация баскетбола Украины сообщила, что в городе Дюссельдорф убили 17-летнего баскетболиста Владимира Ермакова, его друга Артема Козаченко госпитализировали в реанимацию.

По данным СМИ, у подростков в автобусе произошел спор со школьниками, уже на улице они напали на украинцев с ножами. Отмечается, что оба нападавших уже попадали в поле зрения полиции.

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