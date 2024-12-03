Четырех подростков, причастных к преступлению, приговорили к заключению на сроки от 8,5 до 10 лет.

В Германии оглашен приговор для четырех подростков, которые признаны виновными в убийстве двух украинских баскетболистов - Владимира Ермакова (17 лет) и Артема Козаченко (18 лет) -в феврале этого года. Как пишет издание BR24, суд Эссена огласил в понедельник приговоры, по которым двое подростков получили по десять лет лишения свободы, еще двое - по 8,5 лет. Суд проходил полностью в закрытом режиме.

Издание отмечает, что ксенофобского мотива в убийстве украинцев суд не нашел, это был "абсолютно неспровоцированный акт". Суд заявил, что молодые люди действовали, "осознавая", что им "не нужна причина, чтобы кого-то убить" (ранее прокуратура предполагала, что на спортсменов напали из-за того, что они украинцы).

В начале судебного процесса злоумышленникам было от 14 до 16 лет (двое граждан Сирии, гражданин ФРГ, а также гражданин ФРГ и Греции).

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Злоумышленники напали на украинцев с дубинками и ножами. Подсудимые встретили украинцев в феврале в автобусе, который направлялся к центральному вокзалу Обергаузена. Выйдя из автобуса на главном вокзале, они окружили двух украинцев и избивали, иногда дубинками. После этого были нанесены удары ножом в живот и грудную клетку, в результате чего 17-летний Владимир Ермаков скончался вскоре после преступления. 18-летний Артем Козаченко скончался в больнице от полученных травм через несколько дней.

Отмечается, что адвокаты подсудимых подадут апелляцию.

Преступления против украинцев за рубежом

Как сообщал УНИАН, убийство баскетболиста Владимира Ермакова и его друга Артема Козаченко не единственный случай жестокого нападения на граждан Украины в ФРГ. После того стало известно, что под Дюссельдорфом произошло нападение на украинского подростка - незнакомец сделал ксенофобские замечания, а затем ударил 15-летнего парня по голове. В больнице выяснилось, что подросток получил массивную черепно-мозговую травму.

В апреле россиянин в Германии убил украинских военных, которые приехали в страну на реабилитацию. Украинцам нанесли ножевые ранения. По подозрению в совершении двойного убийства задержали 57-летнего гражданина России.

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