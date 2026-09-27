Пророссийский президент Сербии подал в отставку

Страну ждут досрочные выборы.

Президент Сербии Александар Вучич официально подал в отставку. Об этом сообщает The Associated Press.

Как отмечает издание, второй президентский срок Вучича должен был закончиться в мае следующего года. И поскольку сербская конституция запрещает баллотироваться на третий срок, Вучич решил возглавить свою правую Сербскую прогрессивную партию на парламентских выборах в октябре. Это означает, что теоретически бывший президент может возглавить сербское правительство.

Стоит отметить, что до того, как стать президентом в 2017 году, Вучич уже был премьер-министром Сербии – с 2014 по 2017 год.

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Политический кризис в Сербии

В последние годы правления Александара Вучича Сербия погрузилась в перманентный политический кризис. После обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде в ноябре 2024 года, в результате чего погибли 16 человек, разразились масштабные протесты. Люди убеждены, что трагедия стала следствием системной коррупции и неэффективного управления государственными строительными проектами, от чего общество устало.

Массовые антиправительственные акции, возглавляемые преимущественно студентами, охватили страну и продолжались более полутора лет; участники требовали политических перемен, расследования коррупции и досрочных выборов. В январе 2025 года премьер-министр Милош Вучевич, ключевой союзник Вучича, объявил об отставке на фоне протестов.

Власти столкнулись с обвинениями в применении чрезмерной силы против протестующих, в частности звуковых пушек во время крупных акций в Белграде.

Протесты стали самой масштабной волной недовольства за несколько десятилетий, а рейтинги правящей Сербской прогрессивной партии снизились ниже 50%.

В июне этого года Вучич заявил, что уйдет в отставку в течение нескольких недель и инициирует досрочные президентские и парламентские выборы. При этом он дал понять, что поддержит свою партию на парламентских выборах и может вернуться к власти уже во главе правительства. В то же время проевропейская оппозиция, критикующая попытки Вучича балансировать между Брюсселем и Москвой, имеет неплохие шансы на победу.

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