Лукашенко пытается создать впечатление, будто Беларусь стоит в стороне от войны, отметили в ЦПД.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что только беларуские миротворцы якобы могли бы обеспечить нормальные взаимоотношения между Украиной и Россией. При этом он подчеркнул, что Минск не собирается направлять миротворческий контингент на линию фронта, поскольку с таким решением не согласятся ни Украина, ни Запад.

В Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны прокомментировали эти заявления диктатора. Как говорится в сообщении, этими заявлениями Лукашенко пытается создать впечатление, будто Беларусь стоит в стороне от войны.

"Активная поддержка российской армии Беларусью в начале полномасштабного вторжения в Украину сделала Минск соучастником вооруженной агрессии РФ против нашего государства. Поэтому любые заявления о "беларуских миротворцах" звучат абсурдно. "Миротворческая" риторика направлена на улучшение имиджа Лукашенко в глазах международного сообщества. Также его заявление созвучно с ложью ru-пропаганды, что якобы Запад и Украина, а не Россия, стремятся к продолжению войны", - отметили в ЦПД.

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Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, вчера, в день "выборов", самопровозглашенный президент Александр Лукашенко выдал, что белорусские миротворцы были бы лучшим вариантом в Украине.

"Белорусы только могут обеспечить между средним и старшим братом нормальные взаимоотношения", - заявил он.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский ответил, сколько миротворцев нужно Украине и от чего это зависит. Он подчеркнул, что не говорил, что нам нужно 200 тысяч, о чем писали различные СМИ. По его словам, Украина готова к присутствию миротворческого контингента, ведь он точно может помочь, "если будет добрая воля других стран".

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