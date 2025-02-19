Российский диктатор ожидает возобновления сотрудничества с США в разных сферах.

На встрече в Саудовской Аравии Россия и США сделали первый шаг к тому, чтобы двустороннее сотрудничество по самым разным направлениям. Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, которого цитируют российские СМИ.

В частности он заявил, что положительно оценивает результаты переговоров в Эр-Рияде. По его словам, встреча была "доброжелательной". Диктатор также подчеркнул, что Россия якобы никогда не отказывалась от переговоров по Украине и что Москва готова вернуться за стол переговоров.

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