По словам президента Сербии, также одна из воинских частей страны примет участие в параде Москвы.

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что приедет в Москву на парад 9 мая. Известно, что такое решение сербский лидер принял, несмотря на предупреждение ЕС о недопустимости такого визита для страны-кандидата в блок. Об этом пишет Associated Press.

"В ближайшее время на нас будет оказываться давление в связи с мероприятиями в Москве, в которых мы объявили о своем участии", - отметил Вучич.

Также президент Сербии заявил, что одна из сербских воинских частей примет участие в параде 9 мая на Красной площади в российской столице. По его словам, страна впервые участвует в "совместной" организации парада.

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В то же время в AP отмечают, что визит Вучича в Москву фактически свидетельствует о его поддержке Кремля в российско-украинской войне.

Напомним, ранее The Telegraph писал, что Сербию накажут, если Вучич поедет на парад в Москву. В частности политика предупредили, что визит в Россию является нарушением критериев членства в ЕС, поэтому эта поездка подорвет европейские амбиции его страны.

Парад 9 мая в Москве - что известно

Как писал УНИАН, высокая представительница ЕС Кая Каллас пригрозила последствиями для тех, кто поедет 9 мая в Москву. По ее словам, любое участие в параде или празднование 9 мая в Москве не будет восприниматься легкомысленно с европейской стороны. В частности с таким призывом Каллас обращалась и к странам-кандидатам ЕС.

В то же время премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поедет на парад в Москву 9 мая. Он подчеркнул, что это решение не связано с желанием поддержать Россию.

"Никто не может указывать мне, куда я должен или не должен ездить. Я поеду в Москву, чтобы почтить память тысяч солдат Красной Армии, погибших во время освобождения Словакии. А также миллионам других жертв нацистского произвола. Точно так же, как я отдал дань памяти жертвам высадки в Нормандии, или высадки на Тихом океане, или я поеду отдать дань уважения пилотам RAF", - пояснил Фицо.

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