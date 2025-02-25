Сербия оперативно извинилась перед агрессором.

Сербия была в числе стран, которые в ООН проголосовали за украинскую резолюцию к третьей годовщине российского вторжения, где осуждалась агрессия РФ. Теперь в Белграде ищут "диверсанта", ответственного за это.

Как пишет издание РТРС, вице-премьер Сербии Александар Вулин назвал позором и предательством голосование Сербии за антироссийскую резолюцию и призвал главу МИД взять на себя ответственность.

"Я не верю в ошибку, потому что нет ни одного серба, который бы не подумал, голосуя против России, нашего единственного исторически неизменного союзника. Я не верю в ошибки, но верю в предательство. Министр иностранных дел должен взять на себя ответственность за нанесенный нам позор и понести все политические последствия... Это голосование - позор, за который надо отвечать", - заявил Вулин.

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Президент Сербии Александар Вучич был более осторожным в высказываниях и взял на себя ответственность за это голосование, которое он назвал ошибкой. Он отметил, что голосуя за украинскую резолюцию, Белград хотел подтвердить свой принцип о необходимости уважать территориальную целостность любого государства.

"Я считаю, что Сербия сегодня совершила ошибку. Я не успел достаточно разобраться с этим, возможно, я слишком устал, возможно, у меня слишком много дел. Я прошу прощения в первую очередь у граждан Сербии. Объяснение, которое я услышал потом, было то, что мы подтвердили бы наши позиции относительно территориальной целостности. Я не думаю, что мы должны потакать любой силе, ни россиянам, ни американцам, Я думал, что это было в интересах государства Сербия, к сожалению, этого не произошло", - сказал Вучич.

По его словам, Сербии стоило воздержаться от голосования по украинской резолюции, как она воздержалась по американской.

В Москве тем временем заявили, что Сербия оперативно извинилась перед ними за осуждение российской агрессии против Украины.

"Безусловно, услышали, безусловно, приняли (извинения Вучича). Действительно, случаются технические ошибки. И конечно, такая оперативная реакция главы государства весьма импонирует нам", - сказал спикер Кремля Дмитрий Песков.

Украинская резолюция в ООН на третью годовщину войны

Как писал УНИАН, Генассамблея ООН одобрила представленный Украиной и поддержанный большинством стран Европы документ об осуждении российской агрессии. Резолюцию, приуроченную к третьей годовщине полномасштабного вторжения РФ, пытались заблокировать американцы, но не смогли.

Украинскую резолюцию поддержали 93 голосами "за", против проголосовали 18 стран - в том числе Соединенные Штаты, которые перед этим критиковали документ за то, что он якобы мешает мирным переговорам с агрессором.

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