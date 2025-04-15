Участие в параде к 9 мая будет мешать пути его страны в ЕС.

Сербии могут запретить вступать в Европейский Союз, если президент страны Александар Вучич посетит парад в Москве к 9 мая.

Об этом пишет The Telegraph, ссылаясь на заявление генерального секретаря Министерства иностранных дел Эстонии Йонатана Всевьова. Сербского лидера предупредили, что визит в Россию является нарушением критериев членства в ЕС, поэтому эта поездка подорвет европейские амбиции его страны:

"Мы должны убедиться, что они понимают, что определенные решения имеют свою цену. Следствием является то, что они не присоединятся к Евросоюзу. Россияне упорно работали над тем, чтобы заставить людей приехать. Для нас это будет важной лакмусовой бумажкой. В основном, мы смотрим на то, они на нашей стороне или играют в другой команде".

Вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас сообщила, что во время встречи 14 апреля министры иностранных дел ЕС говорили о странах, которые могут посетить церемонию в Москве. Она призвала все государства-члены блока и представителей институтов прибыть в Киев и продемонстрировать солидарность с Украиной.

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"Было очень четко обсуждено и заявлено различными странами-членами, что любое участие в парадах или празднованиях 9 мая в Москве не будет воспринято легкомысленно европейской стороной, учитывая, что Россия действительно ведет полномасштабную войну в Европе", - подчеркнула Каллас.

Путь Сербии в ЕС

Как известно, страна подала заявку на вступление в Европейский Союз еще в 2009 году, переговоры начались в 2014-м.

Несмотря на евроинтеграционные стремления, Сербия отказалась присоединиться к санкциям ЕС против России после ее вторжения в Украину. Кроме того, Белград поддерживает тесные связи с Москвой в энергетической и других сферах.

Белград пытается балансировать между стремлением к членству в ЕС и сохранением тесных связей с Россией, однако все большее давление со стороны Брюсселя требует от него более четкого определения внешнеполитического курса.

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