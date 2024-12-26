На части разбившегося борта есть доказательства проникновения шрапнели от ЗРК.

Самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, который разбился в Казахстане 25 декабря, был сбит российским ЗРК. Если бы борт упал на российской территории, Москва могла бы замести следы и обвинить в инциденте Украину.

Такое заявление сделал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в эфире "Громадського радіо". Он отметил, что когда в РФ поняли, что произошло, не позволили подбитому борту сесть в Грозном.

"Не исключено, что у врага были надежды, что этот самолет упадет где-то на территории России. Так как было со Смоленской трагедией. Тогда россияне смогли зачистить улики. Сейчас, если бы этот самолет упал на территории России - сделали бы то же самое и обвинили бы Украину. Однако, пилоты, которым стоит отдать должное, дотянули самолет до Казахстана. Пилоты смогли направить самолет так, чтобы сохранить жизнь части пассажиров", – пояснил он.

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Коваленко также обратил внимание на то, что на части разбившегося борта есть доказательства проникновения шрапнели от ЗРК. И теперь, по его словам, в Москве будут пытаться придумать, как "замять эту историю без больших последствий".

"Сейчас идет большая дипломатическая игра России по этому поводу. Нашей задачей было сделать так, чтобы правда о том, что это сделала Россия никуда не делась", – констатировал он.

Авиакатастрофа в Казахстане

25 декабря в городе Актау (Казахстан) разбился пассажирский самолет, выполнявший рейс из Баку (Азербайджан) в Грозный (Чечня). Погибли 38 человек, многие пострадавшие в тяжелом состоянии.

На кадрах, обнародованных в сети вскоре после падения самолета были видны повреждения, характерные для осколков. Многие эксперты заявили, что причиной катастрофы, вероятно, стало сбитие борта Россией.

США также считают, что азербайджанский самолет сбила российская ПВО, пишет The Guardian. Ранее председатель Сената Казахстана Ашимбаев Маулен назвал обвинения в обстреле со стороны противовоздушной обороны РФ необоснованными и неэтичными.

Депутат парламента Расим Мусабеков также заявил, что в падении самолета виновата Россия. По его словам, российская сторона должна извиниться за атаку пассажирского судна средствами противовоздушной обороны. Вместо этого, Москва заметает следы.

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