Он требует от Москвы извинений.

В Азербайджане впервые официально обвинили Российскую Федерацию в сбитии самолета Embraer E190, который принадлежал "Азербайджанским авиалиниям".

Депутат парламента Расим Мусабеков в комментарии информационному агентству Turan заявил, что российская сторона должна принести извинения за атаку пассажирского судна средствами противовоздушной обороны. Он добавил, что в РФ некоторые пытаются "заметать следы", вместо того, чтобы извиниться:

"Самолет был сбит на территории России, в небе над Грозным. И отрицать это невозможно".

Мусабеков призвал привлечь виновных к уголовной ответственности, а также выплатить компенсации пострадавшим и семьям погибших. Он добавил, что именно так поступил Азербайджан во время 44-дневной войны 2020 года, когда его силы сбилы военный вертолет РФ.

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"Если не будет этого, то отношения конечно перетекут в другую плоскость. Если работает ПВО, то аэропорт должен быть закрыт, должно быть оповещено, чтобы сюда никто не прилетал", - отметил он.

Катастрофа Embraer в Казахстане

Как известно, вчера Embraer E190, следовавший из Баку в Грозный, совершил аварийную посадку в Казахстане. После жесткой посадки он загорелся, однако 29 людям удалось спастись.

Украина считает, что пассажирский самолет попал под огонь российской противовоздушной обороны, которая в этот момент отбивала дроновую атаку. По данным западных СМИ, эту версию считают вероятной в США и Азербайджане.

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