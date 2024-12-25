В Казахстане потерпел крушение самолет, который направлялся в Чеченскую республику.

В среду, 25 декабря 2024 года, в Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет "Азербайджанских авиалиний" (Azerbaijan Airlines) — он упал на территории аэропорта Актау.

Воздушное судно следовало из Баку (Азербайджан) в Грозный (Чеченская Республика, РФ), пишет местное издание Orda.

Также сообщается, что незадолго до крушения пилоты подали сигнал тревоги. Самолет несколько раз перед катастрофой кружил над аэропортом, поэтому на взлетной полосе уже находились сотрудники экстренных служб, которые ждали момента приземления.

"По предварительным данным, самолёт пропал с радаров и упал в поле рядом со взлётно-посадочной полосой. Официальных комментариев от ДЧС Мангистауской области пока не поступало. Обстоятельства и причины происшествия уточняются", - пишет СМИ.

Также говорится, что возможной причиной происшествия мог стать отказ оборудования самолета.

Местное издание Tengrinews со ссылкой на Управления здравоохранения Мангистауской области заявляет, что 12 человек, из которых один ребенок, были доставлены в больницу с различными повреждениями.

"На борту находились 67 человек, включая членов экипажа. На месте работают 14 бригад скорой помощи", - пишет СМИ.

Обновлено. 09:38. Азербайджанские СМИ заявляют, что самолет из-за тумана не смог получить разрешение на посадку. Из-за чего он был вынужден полететь в Махачкалу, а уже после этого — в Актау.

Обновлено. 09:41. Пожар на месте крушения был ликвидирован. Сообщается, что на месте работают психологи ЦМК МЧС и медики.

Обновлено. 9:57. "По нашим данным, на борту находились 37 граждане Азербайджана, 16 России, 6 Казахстана, 3 Кыргызстана", пишет Tengrinews.

Обновлено. 10:24. Издание также сообщает, что после крушения выжило 25 человек. Они госпитализованы в тяжелом состоянии.

Другие новости о крушениях самолетов

Ранее УНИАН сообщал, что в Ивановской области РФ произошло крушение самолета, в ходе которого погибли 15 человек — 8 членов экипажа и 7 пассажиров.

Кроме того, стало известно, что в Польше прекратила работу комиссия по расследованию крушения самолета экс-президента Леха Кальчиньского.

"Это конец лжи польского правительства, конец тратам сотен миллионов на деятельность, которая не имеет ничего общего с установлением причин трагедии", - прокомментировал решение правительства замминистра обороны Цезарь Томчик.

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