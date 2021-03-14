Вашингтон предпринимал попытки выйти на контакт с Пхеньяном с середины февраля.

Власти Северной Кореи не ответили на негласные дипломатические запросы со стороны администрации нового президента США Джо Байдена.

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Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источник в администрации Байдена. Высокопоставленный чиновник рассказал, что Вашингтон предпринимал попытки выйти на контакт с Пхеньяном с середины февраля, используя несколько каналов. Тем не менее, никакого ответа из Северной Кореи не последовало.

Отмечается, что попытки предыдущего президента США Дональда Трампа убедить Пхеньян отказаться от ядерной программы были провальными.

Представитель администрации Байдена отметил, что между США и Северной Кореей, судя по всему, более года не велось активного диалога.

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Автор: Дмитрий Захаров