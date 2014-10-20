В необъявленной войне на Донбассе погибли более 4300 российских бойцов

Такие данные обнародовала российская правозащитница и основательница интернет-проекта "Груз 200 из Украины в Россию" Елена Васильева, пишет Украинская правда.

"Мне все чаще начинают писать и звонить российские офицеры, которые попали в беду под названием "гражданская война в Украине" или "учения под Ростовом". Они тщательно анализируют ситуацию на своих закрытых форумах. При этом все возмущаются абсолютно бездарным командованием Российских войск, введенных на территорию Украины. "Количество потерь с российской стороны столь велико, что уже через месяц командовать не будет кем" - констатируют офицеры", - отмечает правозащитница.

При этом она приводит примерное количество потерь в различных войсках РФ.

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"Понятное дело, что цифры приблизительные, поскольку никакого учета военнослужащих в этой "сборной солянке" нет", - отмечает Васильева.

По ее словам, из этого количества погибших Минобороны РФ признало 900 человек.

"Семьям погибших насаживается миф о том, что формируется фонд материальной помощи, и за потерю кормильца они получат 2 млн. рублей ... в случае, если будут молчать", - отметила правозащитница.