В российском Ижевске выпал первый снег, парализовав дороги

На дорогах появился гололед, стремительно растет число аварий, сообщает ТАСС со ссылкой на начальник первого отдела управления ГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин.

"Сейчас мы фиксируем заторовые явления по всему городу, скорость движения транспорта снизилась в несколько раз. Подсчитать число ДТП просто невозможно - дежурные не выпускают журнал учета из рук, звонки об авариях поступают ежеминутно", - сказал он. При этом Вычужанин отметил, что аварий с пострадавшими пока не зафиксировано.

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Накануне в Ижевске выпал первый снег, в городе из-за плохой погоды произошло более сотни ДТП.