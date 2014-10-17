Дьякон Кураев: Россия обречена стать сателлитом китайской политики
Из-за потери рынков и партнеров после аннексии Крыма Россия вынуждена на ближайшие десятилетия стать сателлитом китайской политики.
Об этом заявил в интервью Эхо Москвы дьякон Андрей Кураев, комментируя решение российских властей открыть Дальний Восток для трудовых мигрантов.
"Если за крымские события приходится платить утратой партнеров, рынков и так далее в западном мире, то соответственно, компенсация приходит в форме того, что Россия обречена на то, чтобы на ближайшие десятилетия стать сателлитом китайской политики", - сказал Кураев.
Читайте такжеForbes: Реакция Путина на санкции разрушает российскую экономику, и Китай ей не поможетТакже он критически отнесся к имперской экспансии и территориальному расширению России.
"Сказать, что нет, мы сейчас достигли предела истории, и особенно в России, тут точно ничего не будет менять, а если будет, то будет только прирастать во всех направлениях – это очень наивное представление", - считает Кураев.
По его мнению, достаточно посмотреть на Сибирь, которую Россия за 300 лет так и не смогла обустроить.