Дьякон Кураев: Россия обречена стать сателлитом китайской политики

Об этом заявил в интервью Эхо Москвы дьякон Андрей Кураев, комментируя решение российских властей открыть Дальний Восток для трудовых мигрантов.

"Если за крымские события приходится платить утратой партнеров, рынков и так далее в западном мире, то соответственно, компенсация приходит в форме того, что Россия обречена на то, чтобы на ближайшие десятилетия стать сателлитом китайской политики", - сказал Кураев.

Читайте такжеForbes: Реакция Путина на санкции разрушает российскую экономику, и Китай ей не поможетТакже он критически отнесся к имперской экспансии и территориальному расширению России.

"Сказать, что нет, мы сейчас достигли предела истории, и особенно в России, тут точно ничего не будет менять, а если будет, то будет только прирастать во всех направлениях – это очень наивное представление", - считает Кураев.

По его мнению, достаточно посмотреть на Сибирь, которую Россия за 300 лет так и не смогла обустроить.